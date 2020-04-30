От коронавируса вылечилися 1 млн человек

От коронавирусной инфекции вылечился 1 млн человек. Фото: ТСН

От коронавируса излечились более 1 млн людей во всем мире.

Больше всего тех, кто вылечились, зарегистрировано в США – 147 тысяч. В Испании выздоровели 132 тысячи человек, в Германии – 120 тысяч, в Китае – 77 тысяч, в Иране – 73 тысячи, в Италии – свыше 71 тысяча, сообщают данные сайта Worldometers.

Также более 48 тысяч людей вылечились во Франции, в Турции – 44 тысячи, в Бразилии – около 34 тысяч.

От коронавирус умерли более 228 тыс. людей. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 заражения.

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За сутки 29 апреля в мире подтвердили еще 69,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.