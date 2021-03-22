От коронавируса умирают чаще, чем от гриппа - официальная статистика

2526 граждан погибли в результате внешних причин. Фото: pixabay.com

За январь в Украине умерли 57 721 человек. Из них 3922 смертей - от коронавируса.

1499 человек умерли от гриппа и пневмонии, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Кроме этого, от паразитических и инфекционных болезней умерли 539 человек (от туберкулеза - 247, от СПИДа - 191), от рака - 6063 украинцев.

Больше всего смертей повлекли болезни системы кровообращения - 37 618 человек. От ишемической болезни сердца умерли 26 360 человек, из-за заболеваний пищеварительной системы - 2220 человек.

2526 граждан погибли в результате внешних причин, в частности в результате несчастных транспортных происшествий - 318 человек утопления - 64 человека, пожары - 155, случайные отравления (кроме алкоголя) - 175, отравления алкоголем - 219, самоубийства - 433, умышленные убийства - 143 .

В 2020-м от коронавируса умерло 2и 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек. Всего за январь прошлого года умерли 53 610 человек.