От коронавируса умер барон закарпатских ромов

Барон ромов из Закарпатья 62-летний Николай Богар умер от коронавируса. Фото: wz.lviv.ua

Барон ромов из Закарпатья Николай Богар умер от коронавируса. Ему было 62 года.

О смерти сообщил экс-нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой.

"Николай Иосифович Богар умер от коронавируса. Искренние соболезнования родным и близким. Царство Небесное", - написал Лозовой в Facebook.

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Эту информацию подтвердил и лидер ромской общины областного центра Закарпатья, депутат Ужгородского городского совета Мирослав Горват.

Николай Богар проживал в Подвиноградове Закарпатской области. Был председателем районной организации партии Олега Ляшко. У него остались есть 12 детей, 60 внуков и 12 правнуков.

В Черновицкой области умер депутат сельского совета из села Товтры Заставнивского района 62-летний Михаил Кицан. У него подтвердили коронавирусную инфекцию.