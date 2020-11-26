От Covid-19 в сутки умерло рекордное количество людей

Коронавирус продолжает ставить рекорды. Фото: УП

За минувшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тысяч человек.

Это больше всего за все время пандемии, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего смертей зафиксировано в США - 2,3 тысячи случаев. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике, в Италии - более 700 человек за сутки.

Более 600 больных умерли в Бразилии, Польше и Великобритании.

В настоящее время в мире от Covid-19 погибли 1 миллион 425 тысяч человек, вылечились - почти 42 миллиона, болеют - 17,3 миллиона.

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Напомним, в МОЗ заявили, что любая вакцина от Covid-19 будет действовать максимум год, ведь со временем антитела исчезают.