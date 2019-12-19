От чего умирают украинцы: 5 главных причин

Украинцы чаще всего умирают от последствий заболеваний системы кровообращения. Таких смертей насчитывается около 70% за прошлый год.
От таких болезней умерло более 387 тысяч украинцев. Среди убийц лидируют атеросклеротические или ишемические заболевания сердца", - говорится в сообщении Украинского центра общественных данных и Государственной службы статистики Украины.
Соответствующие данные представил интерактивный сервис "Причины смерти в Украине – 2018"
На втором месте находятся онкологические болезни. Они унесли жизни 77 тыс. украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.
Еще более 30 тысяч человек умерли в результате отравления, травм и других внешних факторов. 24 тысяч смертей произошли из-за поражения органов пищеварения.
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От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего – от СПИДа и различных форм туберкулеза.
Всего за год, согласно данным этого сервиса, умерли 574 тысяч человек.
Предварительные результаты электронного переписи населения будут до конца 2019 года.
На традиционный перепись нет денег в бюджете.
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