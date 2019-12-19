От чего умирают украинцы: 5 главных причин

Автор: Взгляд Назвали причины смертности украинцев

Украинцы чаще всего умирают от последствий заболеваний системы кровообращения. Таких смертей насчитывается около 70% за прошлый год.

От таких болезней умерло более 387 тысяч украинцев. Среди убийц лидируют атеросклеротические или ишемические заболевания сердца", - говорится в сообщении Украинского центра общественных данных и Государственной службы статистики Украины.

Соответствующие данные представил интерактивный сервис "Причины смерти в Украине – 2018"

На втором месте находятся онкологические болезни. Они унесли жизни 77 тыс. украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.

Еще более 30 тысяч человек умерли в результате отравления, травм и других внешних факторов. 24 тысяч смертей произошли из-за поражения органов пищеварения.

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От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего – от СПИДа и различных форм туберкулеза.

Назвали причины смертности украинцев

Всего за год, согласно данным этого сервиса, умерли 574 тысяч человек.

Предварительные результаты электронного переписи населения будут до конца 2019 года. На традиционный перепись нет денег в бюджете.