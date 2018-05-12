Освобожденным из плена выплатят по 100 тыс грн

27 декабря 2017-го с плена боевиков освободили 74 людей. ФОТО: hromadske.ua

Украинцам, которые были освобождены из плена боевиков террористических ДНР и ЛНР 27 декабря в прошлом году и 24 января 2018 года - выплатят одноразовое пособие в 100 тыс грн.

Порядок выплаты средств уже утвержден соответствующим постановлением Кабмина, сообщает пресс-служба Министерства по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам.

"В соответствии с этим порядком, освобожденные пленные должны обратиться в течение 6 ме-сяцев со дня освобождения в подразделение по вопросам социальной защиты исполнительной администрации по месту прописки или фактического проживания", - говорится в сообщении.

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Освобожденные должны написать заявление на получение средств. К нему приложить копию документа, копию документов, которые подтверждают личность гражданина Украины. Иност-ранцы и лица без гражданства тоже подают копии документов, но при этом должны предъявить и их оригиналы

27 декабря в прошлом году состоялся обмен пленными между Украиной и террористами ДНР и ЛНР. Из плена боевиков домой вернулись 74 украинца. На оккупированную территорию отправились 233 человека. 24 января 2018-го - из плена был освобожден солдат 92-й бригады Роман Савков.