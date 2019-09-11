Освобожденные моряки собрали 12 тыс грн для помощи политзаключенному Котову

Украинские моряки собираются помочь еще одному политзаключенному. Фото: РБК

10 сентября освобожденные украинские моряки собрали более 12 тысяч гривен для российского политзаключенного Константина Котова, который поддерживал их в России, и попросили передать деньги через его помощницу Викторию Ивлееву.

"Сегодня освобождённые украинские моряки собрали деньги для российского политзаключенного Константина Котова и попросили меня передать их Виктории Ивлеевой, чтобы она распорядилась ими на помощь и поддержку российскому политзаключенному Константину Котову", - на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Адвокат добавил, что этот жест моряки совершают в знак знак признательности и благодарности за поддержку Котова в тот момент, когда они находились в российской тюрьме.

"Сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей, я привезу в Москву и передам Виктории", - пишет Полозов.

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Ранее Константин Котов вместе с Ивлеевой приходили к морякам на суды, пикетировали в поддержку украинских пленных и крымских татар. В августе Котова задержали из-за обвинения по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ, а конкретнее, за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.