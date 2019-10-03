Освобождённому политзаключенному Бекирову сделали операцию

Фото: "Цензор.нетБекирову сделали операцию на ноги. Фото: "Цензор.нет""

Бывшему крымскому политзаключенному Эдему Бекирову сделали еще одну операцию.

"Сделали еще одну операцию: стентирование сосудов ног", - сказала Укринформа его жена Гульнара Бекирова.

Бекирову понадобилось еще одно хирургическое вмешательство, так как состояние его здоровья ухудшилось после пребывания в заключении.

Политзаключенные обсудили вместе шаги, которые нужно делать для освобождения тех граждан Украины, которых продолжают удерживать на временно оккупированных территориях и в России, сказала жена Бекирова.

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На психологическое состояние бывших политзаключенных положительно повлияла возможность пребывания в больнице вместе с родственниками.

"Очень хорошо, что вместе с ребятами были их родные, я была там две недели, и это было очень хорошо, что все были вместе. Они приходили друг к другу, общались с ними работали психологи первые 10 дней", - рассказала Бекирова.

12 декабря 2018-го российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов. В Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста и адвокаты неоднократно заявляли об ухудшении состояния его здоровья. Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследование. 12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".