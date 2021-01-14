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четверг, 14 января 2021 01:31

Осторожно! В Карпатах возможен сход лавин

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Осторожно! В Карпатах возможен сход лавин
Фото: dsns.gov.ua

В четверг, 14 января, погода в Украине будет снежной, а в горах возможен сход лавин. Также усилятся морозы.

Синоптики рекомендовали воздержаться от походов в горы, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

В частности, на высокогорье в Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за снегопадов и метели объявлено значительную снеголавинную опасность (ИИИ уровень).

Снег прогнозируют на западе, севере и в центре страны.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 5 мороза, на севере - до -8.

Днем ожидается от 0 до 4 мороза, "плюсы" будут только на юге - до 3 градусов.

В Киеве погода также будет снежной, ночью -5 ...- 7, днем ​​- до 4 мороза.

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Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала серьезное похолодание с 15 января. Температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января будет составлять -13 ... 20°С, местами возможно до -20 ... 22°С.

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