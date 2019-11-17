Осторожно на дороге: предупредили об ухудшении погоды

С 18 ноября похолодает, возможен густой туман. Фото: sputnik.by

В понедельник на большей части территории Украины будет густой туман.

Видимость, прежде всего утром и вечером, ухудшится до 200-500 м. Объявлен первый уровень опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, с начала недели синоптики прогнозируют похолодание.

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"Уже в следующий вторник возможен переход среднесуточной температуры через + 5º, а в четверг - пятницу тихо и незаметно придет зима, то есть, среднесуточная температура снизится до 0-2º мороза и останется на отрицательных значениях в течение нескольких дней. При этом, осадков не ожидается", - сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По его словам, возвращение тепла еще возможно, но длительным оно уже не будет.

Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири. Метеоролог Светлана Краковская подчеркнула, что все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода.