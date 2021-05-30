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воскресенье, 30 мая 2021 12:04

Основателя Nexta перевели в следственный изолятор КГБ

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Основателя Nexta перевели в следственный изолятор КГБ
Романа задержали 23 мая. Фото: Euroradio

Романа Протасевича перевели в следственный изолятор КГБ, где также находится его девушка София Сапега. Ее задержали вместе с ним в аэропорту Минска. Родители парня утверждают, их сына били после задержания.

Об этом сообщает ВВС.

"У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяют в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны власти", - говорит Дмитрий Протасевич, отец Романа.

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В связи с чем 26 мая адвокат Романа - Инесса Оленская обратилась в Следственный комитет с требованием провести медицинское освидетельствование его клиента. Цель - исключение применения к подзащитному физического насилия и пыток.

Семья Протасевича узнала о его местонахождении в пятницу, когда сестре Романа удалось передать в изолятор передачу.

23 мая в Минске экстренно сел самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали вместе с его девушкой. В Беларуси Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в частности в организации массовых беспорядков. 25 мая адвокатци Протасевича в СИЗО-1, где он находился после задержания выписали пропуск, но потом его отменили и сказали, что мужчины там нет. Вероятно, именно тогда его и перевели в СИЗО КГБ, но никто, кроме следователей, об этом не знал.

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