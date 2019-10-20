Осень будет теплой до конца октября

"Бабье лето" в Украине продержится до конца октября. В ноябре начнется похолодание.
Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голень, пишут "Факты"
Тепло еще продержится до конца следующей недели.
"Днем будет 17-20 градусов тепла, а ночью, конечно, прохладно - 5-8 выше нуля. Поэтому возможные туманы. На следующей неделе температура может немного снизиться. Дневная будет колебаться в пределах 15-17 градусов. А в Одесской и Николаевской областях еще будет плюс 20-22", - рассказала синоптик.
Теплая и сухая погода сохранится до 25-26 октября. Возможно, в следующие выходные в Украину придет настоящая осень - с дождями и холодом.
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15 октября в Киеве зафиксировали самый теплый день за последние 134 года. Температура прогрелась до +24,1. Это на 0,4 градуса выше, чем было зафиксировано в аналогичный день 1885-го, заявили в обсерватории им Бориса Срезневского.
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