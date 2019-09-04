Осень берет свое. Украину ожидает прохлада и дожди

На территории Украины станет прохладнее. Фото: Главком

В Украине со среды, 4 сентября, начнется значительное похолодание. В Киеве пройдет дождь, температура опустится до +20 градусов.

"На севере, западе, в центральных областях, до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха. Днем ожидается +17 +24 градуса, местами и ниже. На востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской еще будет сухо и жарко, + 26 + 32 градуса", - написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, похолодание принесет атмосферный фронт. Он приведет дожди на Правобережье.

В дальнейшем температура воздуха в Украине выровняется. До +30 градусов уже не будет, но +23 +28 градусов днем ​​температура в большинстве регионов еще достигнет.

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