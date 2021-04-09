ОСББ - это авантюра. Их членов могут обворовывать - эксперт

Успешных ОСМД только 1%, в то время как вокруг тысячи неудачных домов - Алексей Кучеренко. Фото: Ольга Стенько

Не надо надеяться, что ОСМД смогут решить все проблемы жилищного фонда.

Такая форма управления неэффективна в украинских реалиях, рассказал Gazeta.ua бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

"Это авантюра чистой воды. Неужели, реально кто-то думает, что бедные небогатые люди, которые сегодня не способны оплатить коммуналку, способны решить проблему модернизации устаревшего жилого фонда?" - говорит.

ЖЭК так же не решает этих проблем. Виноваты в этом, среди прочих, органы местного самоуправления, которые в последние годы позволили ослабить контроль ЖЭКам.

"В результате, государство полностью ушло из домов. А кто пришел? Ну, пробуйте. Сделайте капитальный ремонт и термомодернизацию силами людей, которые едва могут собрать на квартплату. Успешные ОСМД это те, которым удалось получить из местного бюджета по программе 70/30 деньги - по 2-3 миллиона гривен на обновление домов, а таких лишь 1%. И их показывают как образцово-показательные, в то время когда вокруг можно найти сотни, а то и тысячи неудачных ОСМД", - добавляет эксперт.

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ОСМД должно работать по-другому.

"В первую очередь надо принять политическое решение: государство несет ответственность за модернизацию жилищного фонда и не сбрасывает это на людей. Должна быть государственная программа модернизации жилищного фонда - ресурсная, материальная, организационная. Нынешняя модель ОСМД ничего не решает - эта форма управления подходит только для активистов и пилотных проектов. И такая форма управления позволяет нечестным руководителям грабить членов ОСМД. Некоторые действуют по схеме "собрать деньги и исчезнуть". А потом оказывается, что ОСМД еще и имеет колоссальные долги. И привлечь к ответственности за действия или бездействие такого горе-главу очень трудно, ведь он даже не является должностным лицом.

Кроме того, ОСМД не готовы брать на себя полную ответственность за такой техногенно опасный объект, как жилой дом. Особенно, когда речь идет о внутридомовые инженерные системы, в частности лифты и газовые сети.

Большое интервью с Алексеем Кучеренко уже доступно на Gazeta.ua. В нем эксперт рассказывает, откуда взялись долги за жилищно-коммунальные услуги и что с ними делать.

125 ОСМД подали заявки в Государственный фонд энергоэффективности, чтобы получить денежную помощь на утепление домов. Еще 200 готовятся к оформлению документа. Чтобы получить компенсацию от Фонда, в доме нужно провести энергоаудит.