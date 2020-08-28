Ореховый Спас: что святить и чего нельзя делать

29 августа традиционно празднуют Ореховый Спас. На праздничном столе в день Третьего Спаса обязательно должны быть орехи и свежеиспеченный хлеб. Отсюда пошло еще одно название Орехового Спаса - Хлебный.

Третий Спас посвящен нерукотворному образу Иисуса Христа. По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем обтер полотенцем, на котором отразился Его лик. Это полотенце исцелило властителя Эдессы от смертельной болезни, что способствовало распространению там христианства.

Впоследствии именно с этого изображения Иисуса Христа были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.

Ореховый Спас - традиционное время ярмарок. Особенно ценным считалось принести с "ореховой" ярмарки полотно. Одежда для ребенка, сшитая из него обещала малышу здоровье и благополучие всей семье.

На Ореховый Спас освящают разного вида орехи, однако не возбраняется приносить яблоки, мед и даже овощи. Также принято освящать колодцы. В этот день ходят в баню и парятся там с ореховыми вениками. Считается, что сила воды и ореха сделает тело крепким и защитит от недоброго глаза.

Начиная с третьего Спаса сеяли озимую рожь. Начинался этот ритуал с домашней молитвы, потом хозяйки провожали мужчин на поле с хлебом и солью. После посева озимого хлеба дома ели пирог с кашей.

В этот день нельзя сквернословить и ругаться, потому что весь негатив может вернуться к обидчику, отказываться от работы, поскольку Ореховый Спас - время сбора урожая. Ходить в лес без оберега, ведь в этот день там можно встретить нечистую силу и отказывать в помощи нуждающимся и путешественникам.

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Приметы и поверья на Ореховый Спас:

Когда хорош третий Спас - зимой будет квас.

Если журавль улетает к третьему Спасу, то на Покров будет морозно, а нет - так и зима подождет.

Много орехов в Спас - через год запасешься хлебом.

14 августа праздновали Медовый Спас или Маковея - первый из 3 летних праздников в честь Спасителя. В этот день начался Успенский пост, который заканчивается 28 августа. 19 августа православные христиане праздновали Яблочный Спас. Он символизирует окончание лета и наступление осени.