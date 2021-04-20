Орден Ленина пытаются вернуть на стену горсовета в Харькове - активисты обратились в полицию

Чиновники Харьковского городского совета предприняли попытку вернуть в холл здания барельеф с изображением ордена Ленина. Активисты ОО "Свитанок" отреагировали на это событие и обратились в милицию.

Об этом сообщил в Facebook руководитель ОО "Свитанок" Вадим Поздняков.

Автор: facebook.com/Nevidomy В Харькове предприняли попытку вернуть барельеф с макетом ордена Ленина в холл горсовета

"Полиция начала проверку по факту восстановления макета ордена Ленина в холле Харьковского городского совета. Мы держим руку на пульсе и не дадим спустить на тормозах восстановления коммунистической символики в Харькове. В действиях харьковских чиновников есть состав преступления по статье 436-1 УК и мы будем добиваться возбуждении уголовного дела. Изображения Ленина в стенах Харьковского городского совета не будет", - написал Поздняков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове проспекту в третий раз вернули имя коммуниста Жукова

И опубликовал текст письма с ГУ Нацполиции в Харьковской области за подписью начальника областного управления Сергея Чижа. В документе говорится, что обращение на правительственную горячую линию зафиксировано и полиция проведет проверку.

Автор: facebook.com/svitanokkh В Харькове полиция проверяет попытку вернуть барельеф с макетом ордена Ленина в холл горсовета

Активисты пытаются самостоятельно демонтировать барельеф, хотя его возвращают обратно. Полиция пока к не прибегает к действиям.

"Полиция еще и очень долго думала, задерживать ли меня за демонтаж", - прокомментировал Поздняков ситуацию.

Автор: tsn.ua В Харькове предприняли попытку вернуть барельеф с макетом ордена Ленина в холл горсовета

Статья УКУ, на которую ссылается Поздняков, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским облсоветом в 2012 году. Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, с 23 апреля.