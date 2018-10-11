Назвали лучших работодателей. Фото: РБК

Опубликован рейтинг лучших работодателей мира. На первом месте уже второй год подряд находится Alphabet - материнская компания Google, в которой работают более 80 тысяч сотрудников.

Кстати, сотрудники Alphabet зарабатывают около $200 тысяч в год. Рейтинг составил журнал Forbes.

Второе место по версии журнала занимает корпорация Microsoft, в которой трудятся 124 тысячи работников.

Третье место удерживает Apple.

Japan Exchange Group, которая занимала 3-е место в списке в 2017-м году, теперь опустилась на целых 9 позиций, и уже находится на 12 месте.

Американские компании занимают 6 из 10 мест в рейтинге.

Кроме Alphabet, Microsoft и Apple в десятку вошли также Walt Disney, Amazon и Celgene.

В топ-10 - немецкие компании Daimler и BMW Group, тайская Kasikornbank и одна гонконгская CNOOC.

Всего в список журнала Forbes вошли 500 компаний.

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Основатель компании Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг 400 самых богатых американцев с состоянием 160 млрд долларов, став также богатейшим человеком в мире.