Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний

Опубликовали видео попадания ракеты в украинский самолет. Фото: РБК

Опубликовали видео попадания ракеты в украинский самолет под Тегераном.

Видео было сделано в пригороде Тегерана Парандий. Локация совпадает с местом авиакатастрофы. Издание The New York Times, а также журналисты-расследователи Bellingcat подтвердили подлинность видео, на котором снят момент возможного попадания ракеты в украинский самолет.

На видео видно, что в самолет сначала попала ракета - произошел небольшой взрыв. Именно воздушное судно не взорвалось сразу. Самолет горел и продолжал летать несколько минут, вернулся в аэропорт. Затем произошел взрыв и судно разбилось.

Это видео журналисты получили из источника, которое не раскрывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины.