Опрос показал, сколько украинцев одобряют действия Зеленского

По данным исследования, 23% опрошенных "полностью удовлетворены". Фото: www.5.ua

Первыми шагами нового президента Владимира Зеленского довольна половина украинцев.

11% недовольны, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Его проводили с 29 мая по 3 июня 2019-го.

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По данным исследования, 23% опрошенных "полностью удовлетворены", а 27% - "скорее довольны". При этом 39% респондентов еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства.

Деятельностью бывшего президента Петра Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% - недовольны.

Деятельностью главы правительства Владимира Гройсмана довольны 19%, недовольны - 76%. Работой Верховной Рады недовольны более 90% опрошенных.

Опрос проводился методом личного интервью 2 тыс. респондентов от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Президент Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.