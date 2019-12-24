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вторник, 24 декабря 2019 13:39

Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества

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Автор: gx.net
  Украинцы не желают переносить Рождество
Украинцы не желают переносить Рождество

64% опрошенных украинский не поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Опрос провела Социологическая группа Рейтинг.

25% поддерживают идею переноса даты. 7% отметили, что им безразлично этот вопрос, и 4% - затруднились ответить.

Автор: lifeimg.pravda
  Опросили 2000 украинском, желают перенести Рождество
Опросили 2000 украинском, желают перенести Рождество

Для исследования были опрошены 2000 респондентов от 18 лет.

В динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества. В 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против.

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Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают.

Автор: lifeimg.pravda
  Опросили 2000 украинском, желают перенести Рождество
Опросили 2000 украинском, желают перенести Рождество

В центральной Украине 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%.

Большинство из тех, кто поддерживает инициативу, люди среднего и старшего возраста.

Половина опрошенных верит в Николая, в Деда Мороза верит 31% опрошенных, свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг".

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24
декабря

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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