Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества

Автор: gx.net Украинцы не желают переносить Рождество

64% опрошенных украинский не поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Опрос провела Социологическая группа Рейтинг.

25% поддерживают идею переноса даты. 7% отметили, что им безразлично этот вопрос, и 4% - затруднились ответить.

Автор: lifeimg.pravda Опросили 2000 украинском, желают перенести Рождество

Для исследования были опрошены 2000 респондентов от 18 лет.

В динамике возросло количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества. В 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против.

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Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают.

Автор: lifeimg.pravda Опросили 2000 украинском, желают перенести Рождество

В центральной Украине 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%.

Большинство из тех, кто поддерживает инициативу, люди среднего и старшего возраста.

Половина опрошенных верит в Николая, в Деда Мороза верит 31% опрошенных, свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг".