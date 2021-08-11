Определили средние рост и вес украинцев

Государственная служба статистики назвала средний вес и рост мужчин и женщин, которые живут в Украине.

Средние рост и вес украинцев составляют 175 см и 80 кг, украинок - 164 см и 71 кг.

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Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную - 42,4%, избыточную - 39,9%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,5%.

Население Украины на 1 июня 2021 года составило 41 млн 408,2 тыс. чел., что на 377,6 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Число умерших в Украине в мае 2021-го составило 57,29 тыс., что на 28,2% больше, чем в мае 2020 года. В целом с начала года в Украине умерло 299,96 тыс. человек, что на 25% больше, чем в прошлом году.