Определили самое счастливое место на планете

Определили самое счастливое место. Фото: Новое время

Сотрудники социальной сети Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года.

Таким образом, самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио, так как больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда, сообщается на официальном сайте Instagram.

Также эксперты назвали самый популярный фильтр для лица: им стал фильтр с сердечками на глазах. А, например, самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.

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Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.