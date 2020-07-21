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вторник, 21 июля 2020 10:26

Оппонентка Лукашенко спрятала своих детей за рубежом

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Оппонентка Лукашенко спрятала своих детей за рубежом
Баллотироваться в президенты Беларуси Светлана решила, когда ЦИК не зарегистрировала ее мужа. Tut.by.

Детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськои отвезли в безопасное место в одной из стран Европейского союза.

Об этом сообщила главный редактор сайта "Хартия-97" Наталья Радзинь, которая помогла перевезти детей, а также сама Тихановська подтвердила факт изданию Tut.by.
Месяц назад, перед подачей подписей на выдвижение кандидатом в президенты, Светлана Тихановська заявляла, что получала угрозы в отношении детей. Министерство внутренних дел Беларуси отказалось проверять угрозы в адрес семьи Тихановськои самостоятельно без ее заявления.

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Баллотироваться в президенты Беларуси Светлана решила, когда ЦИК не зарегистрировала инициативную группу ее мужа, видеоблоггера Сергея Тихановського, владельца канала "Страна для жизни".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиция планирует силой свергнуть власть. Поэтому усилий для расшатывания обстановки в стране.

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