"Операция надо еще "вчера", потому что отнимет ноги" - многодетному отцу на лечение позвоночника нужно 100 тыс.грн.

"Мужу нужна операция на позвоночнике "еще вчера". Если этого не сделать, то отнимет ноги. У него уже не ощущается левая ступня. Ему дважды оперировали грыжу. Хребет сместился в сторону на семь миллиметров, потому что не хватает дисков. Будут закреплять шурупами. На операцию надо около 100 тысяч гривен. Нашему сыну Денису 14 лет, уже пять лет лечим. Перенес четыре операции на бедренной кости. Ему нужна реабилитация. У младшего на три года Юры обнаружили кисту колена, врачи не исключают операции. После 15 января всех трех будем везти в Харьков, пока на обследование. Ибо больше нет средств. У нас семеро детей. Сынам взялся собирать деньги благотворительный фонд "Дивожиття". А для мужа просим помощи у небезразличных людей. Буду благодарна каждому, кто откликнется", - рассказывает Gazeta.ua жена и мать Наталья Лисоволенко.

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Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4720 4305 (родной брат и сын Лисоволенко Максим Юрьевич) или Сбербанка: 4790 8200 1425 8815 (Лисоволенко Наталья Николаевна). Ее контакты: (0) 99 288 48 15.

Любовь КАРНАРУК

Фото предоставлено Натальей Лисоволенко