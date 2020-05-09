Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"

Онуфрий высказался об эпидемии. Фото: news24ua.com

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что украинцам нужно "проще" относиться к эпидемии коронавируса.

"Кто может перечислить больных? Мы все больные! Каждый имеет свою болячку", - ответил митрополит на вопрос о Covid-19 в Киево-Печерской лавре, передает PavlovskyNews.

По его словам, люди всегда болеют и некоторые из них умирают. Поэтому это нужно воспринимать нормально.

"Люди болеют, так как сезон и не нужно сразу думать, что это Covid-19", - Онуфрий.

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Недавно в Киево-Печерской лавре зарегистрировали новую вспышку Covid-19. СМИ также писали о том, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий тоже заболел, но эту информацию официально опровергли.