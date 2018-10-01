"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом

Владимир Фесенко: Юлия Владимировна пытается нейтрализовать подозрения. Поэтому говорит, что она - за НАТО и Евросоюз. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Для Кремля приемлемые кандидаты - это Бойко и Рабинович. Но там не очень верят в их победу.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Владимир Фесенко.

"В России нет полного доверия к Юлии Тимошенко. Хотят, чтобы от промосковского лагеря был один кандидат. Но если даже он выйдет во второй тур, то проиграет независимо от того, кто будет с ним в паре.

Появляются даже версии, что Путин якобы ставит на действующего президента Украины. Серьезно такие глупости воспринимать нельзя. Это - попытка дискредитировать Порошенко. На самом деле, в Москве ненавидят президента Порошенко", - пояснил он.

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По мнению эксперта, Кремль стремится выйти из конфликта на Донбассе, ждет результатов украинских выборов.

"Путин не хочет делать подарков Порошенко. Не будет договариваться с ним. Но если Петр Алексеевич останется на второй срок - придется.

С Тимошенко Путин также будет договариваться. Она тоже готова идти на такие переговоры. Они имели опыт компромиссных договоренностей в 2009 году (речь идет о подписании газового соглашения между тогдашними премьер-министрами России и Украины Владимиром Путин и Юлией Тимошенко против воли президента Виктора Ющенко. - Gazeta.ua) ", - говорит Владимир Фесенко.

Тимошенко понимает, что не может пойти на любые уступки, считает политолог.

"Общество не воспримет. Думаю, что максимум, о чем она может договориться с Путиным - о замораживании конфликта на Донбассе и прекращения огня.

28 процентов избирателей считают ее прокремлевским кандидатом. Юлия Владимировна пытается нейтрализовать такие подозрения. Поэтому говорит, что она - за НАТО и Евросоюз, против договоренностей с Россией любой ценой", - добавляет он.

Полное интервью с Владимиром Фесенко читайте в журнале "Країна" от 4 октября.