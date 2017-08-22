Олег Бигуняк страдает астмой - нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Олегом Бигуняком 36-летний Олег Бигуняк из Тернополя сам воспитывает 10-летнюю дочь

38-летний Олег Бигуняк из Тернополя просит помощи на лечение. Мужчина в течение 16 лет страдает астмой. Кроме ежедневного приема лекарств, должен дважды в год проходить курс лечения. Один стоит около 10 тыс. грн.

"Я сам воспитываю 12-летнюю дочь Диану. Имею серьезные проблемы со здоровьем. 2001-го на нервном фоне началась астма. Причиной стал развод с женой. Она нас покинула, когда дочери было 2 года. Суд ее лишил родительских прав. На алименты я не подавал, не мог это сделать с женщиной. У нее сейчас другая семья, четверо детей. Ей так тоже нелегко. Все обязанности по воспитанию Дианы легли на мои плечи. Много помогают мои родители. Без них бы совсем было бы туго.

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Я работаю дворником. Пытаюсь ребенка обеспечить всем необходимым. Но очень беспокоит болезнь. Удушье не дает работать. Я вынужден постоянно принимать лекарства. Недавно нашел частную клинику, начал лечиться и чувствую существенное улучшение. Но денег не хватает. Я впервые обращаюсь к людям за такой помощью. Пусть никого не постигнет горе и рядом всегда будет любящая семья", - рассказал Gazeta.ua Олег Бигуняк.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка - 5168 7426 0160 6845 (Олег Сергеевич Бигуняк), контакты – 0(98) 500 12 06.