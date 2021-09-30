Октябрь начнется ночными заморозками и единением антициклонов

Октябрь в Украине начнется сухой погодой антициклонального характера. С утренними туманами, ночным холодом и дневной свежестью.

Ночью в большинстве областей местами ожидаются заморозки, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. От них будет спасать разве что более плотная облачность, которая наиболее вероятна в западных областях и на прибрежных участках.

"Антициклон Lioba богатеет, объединится с другим антициклоном по имени Merle. Синоптические ребята найдут, где посеять бурячки - от Восточной Европы вплоть до Атлантики завтра будет преобладать сухая воздушная масса", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Антициклон Lioba заберет завтра еще немного земель

В течение дня в Украине 1 октября предполагается +10...17°С. Ветер ожидается завтра восточный и юго-восточный, 3-8 м/с. В Крыму и Приазовье возможны штормовые порывы до 15-18 м/с.

В Киеве в пятницу осадки маловероятны, ночью +2...4°С, на окраинах заморозки. Днем температура установится в пределах +11...14°С.

"Хорошие синоптические дни, пока есть листочки на деревьях, бархатцы и астры с георгинами", - добавила синоптик.

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Ночью 30 сентября и 1-3 октября почти во всех регионах Украины ожидаются заморозки. Температура воздуха снизится повсюду, кроме западных областей и побережья морей. На поверхности почвы и местами в воздухе 0...-5°C.