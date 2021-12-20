Окружной админсуд Киева отменил конкурс на главу САП – Центр противодействия коррупции

Табличка "Специальной антикоррупционной прокуратуры" / САП

Окружной административный суд Киева упразднил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram.

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Шабунин считает, что за решением стоит президент Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак, заинтересованный в затягивании конкурса.

По его словам, во вторник, 21 декабря, должно состояться финальное заседание комиссии по избранию руководителя САП, но "контролируемая Банковой часть комиссии", скорее всего, отложит заседание, прикрывшись этим решением суда.

"Срыв конкурса будет иметь катастрофические последствия для властей Зеленского и Ермака, а также остальных участников этого процесса. К сожалению, это может отразиться на всей стране", – считает Шабунин.

В Офисе президента заявили, что максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все процедуры до конца года, определив кандидата на должность руководителя САП.

"Можно констатировать, что конкурсный отбор производился в соответствии с действующим законодательством. Конечно, мы видели сообщение о решении Окружного административного суда Киева о процедурных аспектах конкурсного отбора. Но это решение суда не является окончательным и его детально проанализируют на соответствие требованиям закона. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что завершающий этап конкурса может и должен состояться вовремя. И президент, и Офис президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения конкурса, и отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса", – заявили в Офисе президента.

Дипломаты США и стран Большой семерки примут участие в заседании комиссии по отбору руководителя САП 21 декабря. Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова объясняла, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года, и у структуры до сих пор нет руководителя.

Процесс назначения нового руководителя САП в Украине должен быть завершен в этом году, сказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.