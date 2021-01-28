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четверг, 28 января 2021 11:27

Окончательно запретили аборты - тысячи людей вышли на улицы

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Окончательно запретили аборты - тысячи людей вышли на улицы
Акции также прошли в Гданьске, Гдыне, Ольштыне, Радоме, Ченстохове, Кельце, Белостоке, Лодзи, Торуни. Фото: REUTERS

Вступило в силу решение о запрете абортов в Польше.

Участники движения "Общепольская забастовка женщин" вышли на акции протеста, сообщает Polska Agencia Prasowa.

Основанием для проведения аборта является только тяжелые пороки плода или неизлечимая болезнь, которая несет угрозу его жизни.

Лидеры акции протеста призвали граждан выходить на улицы польских городов. 27 января, вечером, сотни митингующих собрались у здания Конституционного трибунала. Затем они пошли маршем в офис правящей партии "Право и Справедливость".

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Впоследствии количество участников протестов возросло до нескольких тысяч. Правоохранители сопровождают манифестантов, но не вмешиваются.

В среду, 27 января, акции также прошли в Гданьске, Гдыне, Ольштыне, Радоме, Ченстохове, Кельце, Белостоке, Лодзи, Торуне.

22 октября 2020 Конституционный суд Польши принял решение о запрете абортов, так как прерывание беременности из-за дефектов плода противоречит Конституции.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста. Президент Анджей Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм о разрешении абортов в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

27 января постановление вступило в силу. Его должны опубликовать в "Вестнике законов".

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