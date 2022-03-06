Оккупированная Новая Каховка ожила: украинцы устроили масштабный митинг

В городе Новая Каховка Херсонской области местные жители устроили масштабный митинг в поддержку Украины.

Тысячи людей идет по улицам города. Несут государственные флаги, поют гимн и требуют оккупантов уйти.

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Российские наемники захватили Новую Каховку 27 февраля. Они скрывают технику в гражданских домах. Там прячутся и сами.

У людей нет питьевой воды и еды, отсутствует электричество. Жителей просят не выезжать за пределы города, поскольку оккупанты обстреливают весь транспорт.