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пятница, 11 марта 2022 11:40

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты заставляют украинцев обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение"

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Оккупационные власти так называемых ДНР и ЛНР распространяют агитационные письма и видео якобы украинцы поддерживают режим Путина.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Будьте осторожны, это психологическое давление. Цель у них одна – показать как можно большей части украинцев, что все мы якобы ждем Россию", – написал он.

Оккупанты заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение". Записывают соответствующие видео.

"Привет Путину" российские пропагандисты сейчас снимают в Сватово. Городе, мирные жители которого выгоняли оккупантов дважды: в 2014 и неделю назад. Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами", – сообщил Гайдай.

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Он опубликовал инструкцию записи таких видеороликов, которую распространяли оккупанты.

 

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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