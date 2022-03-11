Оккупанты заставляют украинцев обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение"

Оккупационные власти так называемых ДНР и ЛНР распространяют агитационные письма и видео якобы украинцы поддерживают режим Путина.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Будьте осторожны, это психологическое давление. Цель у них одна – показать как можно большей части украинцев, что все мы якобы ждем Россию", – написал он.

Оккупанты заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение". Записывают соответствующие видео.

"Привет Путину" российские пропагандисты сейчас снимают в Сватово. Городе, мирные жители которого выгоняли оккупантов дважды: в 2014 и неделю назад. Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами", – сообщил Гайдай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луганщина вздрагивает от обстрелов: ситуация стабильно тяжелая

Он опубликовал инструкцию записи таких видеороликов, которую распространяли оккупанты.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.