Оккупанты вернулись в Скадовск и зашли в горсовет

Российские оккупационные войска вернулись в город Скадовск Херсонской области и зашли в горсовет.

Об этом сообщает в своем телеграмм-канале народный депутат Ирина Геращенко.

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12 марта городской голова Скадовска Александр Яковлев сообщал, что город полностью освобожден от российских оккупационных войск и с понедельника, 14 марта, в городе планируется возобновить учебный процесс.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.