Оккупанты вернулись в Скадовск и зашли в горсовет

Российские оккупационные войска вернулись в город Скадовск Херсонской области и зашли в горсовет.
Об этом сообщает в своем телеграмм-канале народный депутат Ирина Геращенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты разбили "скорую", сопровождавшую эвакуацию из Тростянца
12 марта городской голова Скадовска Александр Яковлев сообщал, что город полностью освобожден от российских оккупационных войск и с понедельника, 14 марта, в городе планируется возобновить учебный процесс.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
Комментарии