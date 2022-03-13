Оккупанты вернулись в Скадовск и зашли в горсовет

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 198
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1746
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3429
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8793
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7401
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 116553
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6905
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3042
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2853
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6786
Фото
Все фото
4
5
5
4
5
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Защитники Киева готовы: каждый российский танк встретит украинский джавелин
Защитники Киева готовы: каждый российский танк встретит украинский джавелин
В Святогорской лавре на момент обстрела находились тысяча эвакуированных людей
В Святогорской лавре на момент обстрела находились тысяча эвакуированных людей
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Видео
Все видео
Ювелирная работа: показали, как из окна дома вытащили огромный снаряд
Ювелирная работа: показали, как из окна дома вытащили огромный снаряд
Тысячи людей с украинскими флагами: Бердянск протестует против оккупантов
Тысячи людей с украинскими флагами: Бердянск протестует против оккупантов
Кадыров появился в Украине. Прячется под Киевом: телеграмм-канал
Кадыров появился в Украине. Прячется под Киевом: телеграмм-канал
Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем
Оккупанты запретили в Мелитополе митинги, их послали за российским кораблем
Белорусов заставляют сдавать кровь для раненых российских солдат - Генштаб
Белорусов заставляют сдавать кровь для раненых российских солдат - Генштаб
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 729
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 351
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3231
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4635
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8991
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1062
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 16:31

Оккупанты вернулись в Скадовск и зашли в горсовет

  Комментировать
Оккупанты вернулись в Скадовск и зашли в горсовет
Фото: 24tv.ua

Российские оккупационные войска вернулись в город Скадовск Херсонской области и зашли в горсовет.

Об этом сообщает в своем телеграмм-канале народный депутат Ирина Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты разбили "скорую", сопровождавшую эвакуацию из Тростянца

12 марта городской голова Скадовска Александр Яковлев сообщал, что город полностью освобожден от российских оккупационных войск и с понедельника, 14 марта, в городе планируется возобновить учебный процесс.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты вернулись в Скадовск и зашли в горсовет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49465
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46480
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 33230
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 26664
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 22656
Общество
Российские спецслужбы планируют терракты для дискредитации украинцев в РФ
Российские спецслужбы планируют терракты для дискредитации украинцев в РФ Просмотров: 81
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
 Просмотров: 189
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
4
 Просмотров: 675
Террористы цинично и целенаправленно уничтожают Мариуполь
Террористы цинично и целенаправленно уничтожают Мариуполь Просмотров: 126
Оккупанты разбили "скорую", сопровождавшую эвакуацию из Тростянца
Оккупанты разбили "скорую", сопровождавшую эвакуацию из Тростянца Просмотров: 504
Больше всего комментируют
10
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
5
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
4
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 60517
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть