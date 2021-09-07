Оккупанты ранили украинского военного

На Донбассе ранили украинского военного. Фото: Корреспондент

Российские наемники в который раз нарушили режим тишины и обстреляли украинские позиции.

Один военный получил огнестрельное ранение, был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".

По состоянию на 17:00 вторника, 7 сентября, боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

В направлении населенного пункта Железное наемники РФ обстреляли украинские позиции со станковых гранатометов. У Зайцевого боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

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За прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.