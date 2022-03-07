Оккупанты планируют активизировать авиацию - Генштаб

В Киевской области "кадыровцы" обстреливают мирное население. Фото: Генштаб ВСУ

Идут двенадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Оккупанты планируют активизировать авиацию, чтобы нанести удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре, сообщают в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Для этого перебрасывают авиационные подразделения из Республики Беларусь в Центральный и Восточный военные округа.

В населенном пункте Мила Киевской области "кадыровцы" обстреливают мирное население.

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Группировка врага, действующая на отдельных направлениях, Конотоп и Ахтырка потеряли до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.

Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях.

Морально-психологическое состояние противника остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию россии.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.