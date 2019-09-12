Охрана отмена: выйдет ли Великобритания с ЕС 31 октября

Илия Куса рассказал Gazeta.ua какие варианты сейчас имеет Великобритания по Брекситу Фото: offshoreview.eu

Палата общин проголосовала за прямое указание премьеру Борису Джонсону попросить Евросоюз о новой отсрочке Брексита - до 31 января 2020 года. Теперь законопроект должен быть принят в Палате лордов.

Эксперт по международной политике Илия Куса рассказал Gazeta.ua какие варианты сейчас имеет Великобритания по Брекситу.

"Соглашения нет. Договоренность с Брюсселем тоже. Премьер-министр отказывается просить время на соглашение или вообще переносе выхода. Парламент альтернативных вариантов не предложил, кроме отсрочки. Против нее выступают Франция и Германия, потому что не верят, что это решит вопрос. Поэтому Великобритания выйдет из ЕС 31 октября Отсрочка возможна, если согласятся Франция с Германией. Также нужен консенсус внутри самой Британии о ее необходимости. Оппозиция в составе лейбористов, шотландських националистов, зеленых, либерал-демократов и части консерваторов хотят отсрочки. Считают, что до 31 октября не успеют обсудить вопросы условий Брексита. Но правительство и Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном не намерены ехать в Брюссель. Это было его предвыборным клише, которое нарушать не хочет. Такой шаг будет политическим самоубийством для него лично. Пока консенсуса нет, - отсрочку просить никому", - говорит Куса.

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Эксперт прогнозирует жесткий Брексит уже в конце октября, что сильно ударит по англичанам.

"Отсрочка нужна, чтобы власть имела время предложить альтернативные поправки в проект соглашения, который в прошлом году был принят на переговорах с ЕС. Переходный период там был определен до 2021 года. Но его отклонил британский парламент 4 раза подряд. Это и стало причиной отставки Терезы Мэй . То есть имеют всего два варианта - либо выйдут без соглашения, или предложат поправки и ЕС будет решать согласен ли он на новые условия в переговорах. Как по мне, два месяца, которые хочет Великобритания, ничего не изменят. Им пора выходить из ЕС. Лучше было бы, чтобы еще весной приняли проект соглашения, которое было. И постепенно выходить. После 2021 бы привыкли к новому формату отношений. Жесткий выход - катастрофа для многих секторов экономики. Британцы это больно почувствуют", - говорит эксперт.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. Проголосовали почти 72% избирателей. Выход из состава Евросоюза поддержали 52% людей. Тогда Брексит официально был запланирован на 31 марта 2019 года. Тереза ​​Мэй официально просила ЕС отложить Брексит до 30 июня. На нынешнем саммите Евросоюза его отсрочили до 12 апреля. За день до конца срока лидеры Европейского Союза предоставили Великобритании шестимесячную отсрочку - до 31 октября. Летом в этом году Тереза ​​Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии и премьера после провала с реализацией Брексита. На посту главы правительства ее сменил Борис Джонсон. Он заявил, что ни при каких условиях не будет просить ЕС отсрочить дату выхода. Поэтому Палата общин проголосовала за прямое указание премьеру попросить Евросоюз о новой отсрочке - до 31 января 2020 года. Теперь законопроект должен быть принят в Палате лордов.