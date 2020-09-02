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среда, 02 сентября 2020 20:35

Офис "Слуги народа" заминировали

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Офис &quot;Слуги народа&quot; заминировали
Фото: Reuters

Конгрессно-выставочный центр "Парковый", где находится офис "Слуги народа" заминировали.

Об этом сообщил народный депутат монобильшости Александр Качура в Telegram.

"БЦ" Парковый ", где находится офис" Слуги народа ", заминировали. Надеюсь, шутники", - написал нардеп.

В то же время, "Укринформ" сообщает о пожаре в офисе.

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"Во время выступления председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина сообщили об обнаружении возгорания в помещении. Ведущий сказал гостям, что хочет сделать объявление для европейских коллег о том, что только что поступило сообщение о пожарной опасности и мы вынуждены как минимум на несколько минут покинуть помещение ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, впоследствии о пожаре в здании объявили по системе оповещения.

В Ингульскому районе Николаева правоохранители задержали злоумышленника, который "заминировал" рейсовый автобус и автомобиль. Так, в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda.

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Дата
02
сентября

Кабмин принял постановление о создании Нацполиции

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