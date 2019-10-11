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пятница, 11 октября 2019 14:16

Офис президента неделю не может рассмотреть обращение крупнейшего порта - профсоюз

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  Акция может стать бессрочной, если не будет реакции президента
Акция может стать бессрочной, если не будет реакции президента

Крупнейший в стране по объемам перевалки Николаевский морской порт в ближайшее время может прекратить принимать грузы по железной дороге. Будет остановлен стратегически важный для Украины аграрный экспорт. Члены профсоюза и работники частного оператора порта сегодня провели повторную акцию под Офисом президента, требуя у главы государства вмешаться в ситуацию. Если реакции не последует, профсоюз обещает сделать акцию бессрочной.

"В понедельник, 7 октября, мы уже проводили митинг возле Офиса президента, передали главе государства обращение. Есть риск остановки грузоперевозок по железной дороге. Высшее руководство АО "Укрзализныця" руками Одесской железной дороги фактически блокирует работу Николаевского порта: не подписывает разрешений на выход тепловозов на пути общего пользования, уклоняется от проведения технического осмотра тепловозов, не выдает разрешения на ремонт тепловозов, то есть осуществляет все возможные действия, которые в итоге приведут к остановке работы порта. Прошло 4 дня. Как нам стало известно, наше обращение канцелярией даже не расписано. То есть на уровне чиновников идет игнорирование серьезной проблемы. Президента, подозреваем, просто не ставят в известность о том, что происходит в Николаевском порту", - заявляет руководитель профсоюза работников оператора порта Роман Панюков.

По словам Панюкова, конфликт с Укрзализныцей вызван тем, что частный оператор "ООО "Сисайд Терминал" стал конкурентом государственного монополиста. Пока это единственный в Украине частный оператор, который работает в портах, используя для этого пути, принадлежащие в том числе АО "Украинская железная дорога". По мнению профсоюзного лидера, в Укрзализныце не хотят, чтобы успешный опыт переняли и другие государственные порты, а потому пытаются уничтожить предприятие. В частности, АО "Укрзализныця", пользуясь статусом монополиста, уже 4 месяца безосновательно отказывается продлевать договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, на базе которого осуществляется подача-уборка вагонов со станции "Николаев-грузовой" собственными локомотивами оператора.

"В Укрзализниыце катастрофическое положение, они растеряли вагонный парк, а тот, что остался, используется неэффективно, острейший дефицит тяги, отток квалифицированных кадров, коррупция. Вместо того, чтобы решать свои проблемы, они с помощью административного ресурса и давления хотят разрушить систему внутренних перевозок в порту, которая сегодня работает как часы без каких-либо нареканий со стороны стивидоров. Мы работаем 7 лет, только за последние 3 года общая сумма инвестиций в государственное имущество составила более 30 миллионов гривен. Разработали собственное уникальное программное обеспечение, которое не имеет аналогов в Украине, и имеем полную поддержку со стороны стивидоров, которые заинтересованы в том, чтобы процесс доставки-уборки вагонов проводился без задержек", - утверждает профсоюзный лидер.

 

Напомним, профсоюз оператора Николаевского порта уже обращался к Зеленскому с обращением, утверждая, что работа порта в ближайшее время может быть парализована, и призывая вмешаться в ситуацию.

Украинские новости
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