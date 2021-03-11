Официальный сайт Apple "заговорит" на украинском

В апреле прошлого года компания Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо. Фото: Reuters

На сайте компании Apple появился украинский поддомен. Правда, пока большинство информации на нем изложено на английском языке.

Американская корпорация также ищет налогового аналитика в Киеве. В описании вакансии указано, что будущий работник должен свободно владеть английским и иметь богатый опыт работы в Украине.

В апреле прошлого года компания Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо. Директором компании стал Роман Гуменюк. Конечный бенефициар - Apple Inc. Точная дата запуска компании неизвестна.

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В сентябре на сайте Apple появилась вакансия аналитика аннотаций для команды голосового помощника Siri с пометкой "украиноязычный". Обязательными требованиями отметили отличное владение украинским и английским языками, а также умение распознавать их на слух.