Официально: со следующей недели локдауна не будет

Правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября. Фото: Reuters

Введение полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября, заявил в эфире телеканала "Интер" министр здравоохранения Максим Степанов.

"На следующей неделе точно никто не будет его вводить. Мы рассматриваем различные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем соответствующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", - отметил Степанов .

По его словам, заполняемость койко-мест в больницах на сегодняшний день составляет чуть менее 50%. Борьба с коронавирусной болезнью в стране достаточно напряженная, как и на протяжении всех восьми месяцев эпидемии, но одновременно она не является критической.

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На утро субботы, 28 ноября, в Украине от коронавируса умерли 184 пациента. В целом за сутки положительный тест на Covid-19 получили 16294 человека, что для страны является новым рекордом за все время пандемии. С положительного - выздоровели 8897 пациентов.