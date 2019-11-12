Офицер рассказал о положительных решениях власти в сфере обороны

Роман Кулик: эволюция в действиях и заявлениях зекоманды происходит под давлением оппозиции или гражданского общества. Фото: Тарас Подолян

Есть ряд позитивных шагов власти в оборонной политике. На них важно обращать внимание.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулык.

"Прогнозируемо увеличили бюджет Министерства обороны на следующий год. Назначение главой ведомства Андрея Загороднюка также относительно удачное решение. Человек из общественного сектора, профессионал в этой сфере, для которого членство Украины в НАТО - приоритет. Ставит целью повысить комплектацию армии, усилить работу с личным составом, обновить технику, улучшить условия работы контрактников, усилить борьбу с коррупцией", - рассказывает офицер.

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В дальнейшем будет развивается наша ракетная программа, которой раньше занимался Турчинов, продолжает Роман Кулык.

"Недавно были удачные испытания ракет С-125 и С-300 (малой и средней дальности. - Gazeta.ua). Стараемся компенсировать преимущества РФ на море и в воздухе. Некоторая эволюция в действиях и заявлениях зекоманды происходит под давлением оппозиции или гражданского общества. После акций "Нет - капитуляции" их риторика местами начала меняться. Также к примеру: в Золотом разведения провели с обманом общества. Министры и сам президент уверяли, что разведение не произойдет без соблюдения

режима семидневной тишины на участке разведения. Но через несколько дней штаб ООС сообщал об обстреле. Но власть приняла политическое решение провести разведения, закрыв глаза на слова собственного штаба. Зато обман прикрыли сводками СММ ОБСЕ, о "слепоте" которых в армии давно ходят легенды. Но после акций протеста под Офисом президента, разведения в Петровском, которое планировали на 4 ноября, перенесли из-за обстрелов по данным штаба ООС. Такие примеры

показывают, что реакцию общества на откровенный обман власти придется учитывать", - добавляет Роман Кулик.

Полное интервью с Романом Кулыком читайте в журнала "Країна" от 14 ноября.