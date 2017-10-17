Одинокий отец просит помощь на лечение

36-летний Олег Бигуняк сам воспитывает 10-летнюю дочь Диану. Фото предаставил Олег Бигуняк

37-летний Олег Бигуняк из Тернополя просит помощи на лечение лечения расстройств адаптации со склонностью к невротическим форм реагирования.. Мужчина заболел 16 лет назад. Вынужден ежедневно принимать лекарства. Трижды в год проходит курс лечения в больнице. Один курс стоит около 10 тыс. грн.

Случаются приступы нехватки воздуха. 2 раза в год лечится в Тернопольской неврологической больнице. Лечение является непрерывным и из-за болезни вынужден работать на минимальную заработную плату.

"Я сам воспитываю 10-летнюю дочь Диану. Сложности со здоровьем добавляют проблем. Астма развилась из-за нервного напряжения, возникшее после развода с женой. Она нас бросила, когда дочери было 2 года. Суд ее лишил родительских прав.

На алименты я не подавал, не мог так поступить с женщиной. У нее сейчас другая семья, имеет там 4 детей. Понимаю, ей тоже нелегко.

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Но очень беспокоит болезнь. Удушье не дает работать. Без лекарств нельзя. А ранняя весна, лето и поздняя осень - это вообще непросто. Потому что идет обострение болезни. Надо проходить курс лечения в больнице. Но на это нужны средства. А жить надо, чтобы поднять на ноги свою дочь.

Сейчас нужно собрать ребенка в школу. Много помогают мои родители. Без них было бы совсем туго. Деньгами не могут, потому что оба пенсионеры. Я работаю дворником", - рассказал Gazeta.ua Олег Бигуняк.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка - 5168 7426 0160 6845 (Бигуняк Олег Сергеевич), контакты - 098-500-12-06