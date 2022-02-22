Одевайтесь теплее: в Украину идет похолодание

Завтра в Украине ожидается незначительное похолодание.

Ночью будет до -1...4°C, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. На Юге, в Луганской, Донецкой областях 0...+4°C.

"Одевайтесь завтра чуть теплее. 23 февраля днем преимущественно будет идти мокрый снег в западных областях Украины, на остальной территории - без существенных осадков. В дальнейшем в Украине атмосферное давление повысится, а, следовательно, существенных осадков не ожидается, даже можно будет любоваться солнышком", - говорится в сообщении.

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Днем в среду +3...6°C, в южной части и на Востоке +4...9°C.

В Киеве среда будет свежей и холодной. В течение дня ожидается не выше +3...5°C. Без существенных осадков.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.