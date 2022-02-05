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суббота, 05 февраля 2022 16:30

Одесские пограничники получили новейшие вертолеты

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Одесские пограничники получили новейшие вертолеты
Пограничники получили три французских вертолета. Фото: dpsu.gov.ua

Отдельная Одесская авиационная эскадрилья пополнилась тремя современными вертолетами французской компании AIRBUS H125.

Их пограничники будут использовать уже в ближайшее время. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

15 военнослужащих авиационного состава эскадрильи прошли курсы повышения квалификации по этому виду техники во Франции.

Вертолеты AIRBUS Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг государственной границы, в том числе и в инфракрасном свете. Оборудование позволяет вести съемку видео в хорошем качестве и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его.

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Вертолеты также оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специальными авиационными прожекторами, которые могут быть использованы синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

Дальность полета новых вертолетов без дозаправки превышает 500 км, а крейсерская скорость составляет 220 км/ч.

Вертолетные машины AIRBUS Н125 в пять раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики по сравнению с МИ-8, которые есть на вооружении в Государственной пограничной службе.

Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Тем временем Канада предоставит Украине кредит в размере 120 млн. канадских долларов. Средства выделят в связи с продолжающимися попытками России дестабилизировать украинскую экономику.

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05
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