Одесская область может вернуться в красную зону

В Одесской области растет количество больных. Фото: Pexels

В Одесской области растет количество больных коронавирусом.

За сутки в области фиксируют 500-600 новых случаев. Если такая динамика сохранится, Одесса снова окажется в красной зоне. Об этом сказал главный санврач Одесской области Виталий Гончаров, передает "Думская".

В Украине пятую неделю наблюдается спад заболеваемости. Но в Одесской области не сворачивают дополнительные койки. Помощь пациентам с коронавирусом продолжают оказывать в 28 лечебных учреждениях.

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Директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева сказала, что в больницах первой волны сегодня находится 621 больной коронавирусом, второй волны - 538. Реанимационные кровати загружены на 100%.

В феврале 2022 года ожидается новая волна коронавируса в Украине. Об этом сообщаил секретарь СНБО Алексей Данилов. Чтобы очередной волны коронавируса не было, нужно вакцинироваться.