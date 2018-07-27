Очередей за загранпаспортами больше нет

Ажиотаж на загранпаспорта спал. Фото: 5 канал

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк заявил, что все граждане Украины получают загранпаспорта вовремя.

"На сегодняшнее утро уже в нашей стране нет очередей на изготовление заграничных паспортов", - отметил Соколюк во время брифинга, сообщает Укринформ.

Он добавил, что сейчас документы выдаются в течение 7 и 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

По словам председателя ГМС, предоставление Украине безвизового режима со странами ЕС привело ажиотаж на получение биометрического загранпаспорта.

"Если к тому времени мы оформляли в день 8-9 тысяч документов в сутки, то после такой новости граждане массово обращались и мы получили ажиотажный спрос: почти 25-26 тысяч граждан обращались за оформлением загранпаспортов", - пояснил Соколюк.

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В Киеве работает 11 подразделений миграционной службы, 11 центров предоставления админуслуг и еще 4 паспортных сервиса.