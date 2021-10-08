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пятница, 08 октября 2021 22:15

Обязательную Covid-вакцинацией планируют расширить

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Обязательную Covid-вакцинацией планируют расширить
Вакцинироваться от коронавируса обяжут больше людей. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием допуска к рабочему месту.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

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Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против Covid-19. В противном случае их отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Это работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

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