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вторник, 31 августа 2021 01:56

Обязательная вакцинация для учителей вводиться не будет - МОЗ

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Обязательная вакцинация для учителей вводиться не будет - МОЗ
Учителей не будут принуждать вакцинироваться. Фото: Reuters

В Министерстве здравоохранения обещают не вводить принудительную вакцинацию от коронавируса для педагогов, даже несмотря на незначительный процент вакцинированных работников сферы образования.

"Прежде всего, вакцинация в Украине против Covid-19 является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть постановление Кабмина, где четко регламентирует, в каких случаях может работать заведение или не может. Сейчас в Министерстве не рассматривается любой принудительный элемент прививки любой группы населения", сообщил пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ в эфире "Украина 24".

Сейчас прививки от коронавируса получили почти 30% педагогов. В то же время, если регион не будет находиться в "зеленой" зоне, то учебные заведения смогут работать при наличии прививки в минимум 80% работников.

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Вакцинация является добровольной. Но привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия. Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция.

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