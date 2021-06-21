Обвал вакцинации: за сутки прививки против Covid-19 получили 4,3 тыс. украинцев

За два дня количество вакцинированных в Украине сократилось более чем в 15 раз. Фото: unian.ua

Темпы вакцинации в Украине резко замедлились.

20 июня прививки получили 4390 украинцев. Тогда как два дня назад этот показатель достигал 67 тыс.

При этом 3715 человек получили первую дозу вакцины, а 675 - прошли курс вакцинации полностью. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Большинство (2598) были вакцинированы китайским препаратом CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca - 1152 и 640 уколов соответственно.

За все время в Украине вакцинировали 1 726 042 человека, из них 360 452 уже получили обе дозы препарата. Лидером по количеству введенных доз (487 183) остается произведенная в Индии вакцина Covishiled.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 323 новых больных коронавирусом, из них - 15 детей. Умерли 16 пациентов, выздоровели - 677. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 229 986 украинцев. Выздоровели 2 152 140, умерло - 52 032.