ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 130 нарушений "режима тишины"

ОБСЕ продолжает фиксировать обстрелы на Донбассе. Фото: Укринформ

В течение 5-7 января СММ ОБСЕ зафиксировала 57 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 71 - на Луганщине.

"В Донецкой области в период с вечера 5 до вечера 7 января Миссия зафиксировала 57 нарушений режима прекращения огня (в том числе 13 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в ежедневном отчете №4/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

Большинство нарушений произошло в южной части Донецка (неподконтрольный правительству) вечером 6 января (выстрелы и очереди из стрелкового оружия), а также в районах к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка) вечером 5 января.

"В Луганской области в период с вечера 5 до вечера 7 января СММ зафиксировала 71 нарушения режима прекращения огня (в частности 58 взрывов неопределенного происхождения), из которых большинство произошло в районах юго-восточнее н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км западу от Луганска) днем ​​7 января", - сообщили в СММ.

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Напомним, график работы контрольных пунктов въезда-выезда из оккупированной части Донбасса не изменится из-за введения жесткого карантина.